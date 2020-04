Tempo di lettura: < 1 minuto

BURIONI CORONAVIRUS LAZIO – Il noto virologo Roberto Burioni è intervenuto su Instagram nell’appuntamento classico del lunedì sera con Pierluigi Pardo. Durante la chiacchierata ha ribadito la sua fede laziale e si è espresso sull’eventualità di tornare allo stadio quest’anno.

Sul virus

“Con questo virus un mese è un’era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica, tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L’epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, siamo in una fase calante. Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione.”

Sulla Lazio

“Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere”

