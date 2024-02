Immobile è nella storia: la premiazione per i 200 gol in Serie A

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE 200 GOL SERIE A - Un gol, l'ennesimo, per entrare nella storia. La rete al Cagliari ha consacrato Ciro Immobile nell'Olimpo dei bomber della Serie A. Il capitano della Lazio ha finalmente tagliato il traguardo delle 200 gol nel massimo campionato italiano e prima della sfida al Bologna è stato premiato.

Lazio, premiato Immobile per i 200 gol in Serie A

"Match winner in Europa, decisivo settimana scorsa a Cagliari". Questo si legge sul sito della Lazio: "Immobile in terra sarda ha timbrato la sua 200ª rete in Serie A entrando in un club a dir poco esclusivo: nella classifica all-time, guidata dal nostro Silvio Piola, ora c’è anche Ciro". Il quale oggi, prima del fischio d'inizio della sfida al Bologna, ha ricevuto l'applauso di tutto lo stadio Olimpico per il prestigioso record personale raggiunto.

Le foto della premiazione