RASSEGNA STAMPA – Torino-Lazio non è più una partita come le altre. Dalla scorsa stagione, quando i biancocelesti regalarono la vittoria i tifosi con il goal di Felipe Caicedo allo scadere dei 90′, tutto è cambiato. Con la Lazio in piena emergenza Covid-19, il presidente granata Urbano Cairo non prese bene la sconfitta e prima fece un esposto alla Procura Federale, poi iniziò una guerra mediatica contro la società capitolina. E poi c’è anche il capitolo Ciro Immobile.

Immobile a Torino per battere Cairo

Come riportano le pagine de Il Corriere dello Sport, oltre che i 3 punti, vincere per Ciro significherebbe anche battere Cairo. Dopo la partita di ritorno della scorsa stagione, terminata sul risultato di 0-0, il presidente granata andò a cercare Immobile negli spogliatoi accusandolo di “aver giocato con il sangue agli occhi e di essere stato positivo nella partita d’andata“. Il numero 17 rispose via social a tali affermazioni. Chiarimenti e scuse non ci sono mai state e Immobile ha cercato di dimenticare e di guardare avanti. Non si tira indietro e non fa sconti a nessuno. Davanti alla porta ci proverà anche oggi e l’Olimpico, come è probabile, lo fischierà. Ma Ciro non ha mai cancellato quello che è stato Torino per lui: una tappa decisiva che lo ha portato tra i grandi del calcio italiano.

