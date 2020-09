Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE CAPITANO LAZIO – Si è preso con merito il posto nel cuore dei tifosi, adesso potrebbe pure prendersi la fascia capitano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ciro Immobile potrebbe diventare il futuro capitano della Lazio. Il presidente Lotito avrebbe confermato al calciatore che, quando daranno l’addio Lulic e Parolo, sarà lui ad indossare la fascia. Questo sarebbe ciò che giocatore e società avrebbero concordato durante le trattative per il rinnovo. Immobile è il trascinatore della Lazio, portandola a suon di gol in Champions League e a sognare lo scudetto. Questo onore sembra quasi una logica conseguenza di quanto ha fatto il bomber in biancoceleste.

