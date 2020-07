Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE SERIE A – La stagione che sta disputando Ciro Immobile è fuori dal comune. L’attaccante napoletano sta battendo record su record. Nell’ultima partita col Verona ha siglato una tripletta che lo ha portato al terzo posto nella classifica all time dei marcatori della Lazio. In campionato è a quota 34 gol, a meno 2 dal record di Higuain. Manca poco, una sola rete, anche per aggiudicarsi la Scarpa d’Oro. Come riporta Transfermarkt.it, il centravanti laziale detiene un altro primato. Infatti, con le sue 18 segnature casalinghe, è l’italiano che ha segnato più gol tra le mura amiche in questa stagione. Nelle top 5 leghe hanno fatto meglio di lui solo Messi e Lewandowski con 19 marcature e Ronaldo con 22. Questo è solo un altro, l’ennesimo, motivo di orgoglio per un giocatore che sta vivendo i momenti più belli della sua carriera.

