IMMOBILE LAZIO RIGORI – Se avete la passione per i numeri e per le statistiche, quando vi occupate di Ciro Immobile il consiglio è quello di riportare i dati sempre a matita. Il bomber della Lazio continua a frantumare record di partita in partita e su ogni fondamentale. Non ultimo i calci di rigore. Dopo le esperienze sfortunate di Correa a Bologna e Caicedo a Firenze, contro il Torino il numero 17 è tornato sul dischetto, e l’esito lo conosciamo tutti. Immobile ha realizzato il rigore 23 da quando veste la maglia della Lazio su 25 tentati.

I numeri di Immobile dal dischetto

Una media realizzativa pazzesca del 92%. Ed ora il podio dei rigoristi biancocelesti non è più lontano. Il primo posto ancora sì (Signori, 38), così come il secondo (Chinaglia, 35), ma il terzo di Giordano dista solo una lunghezza. Il dato più interessante poi, come riporta il Corriere dello Sport, è che anche quando sbaglia non vi sono conseguenze. Immobile non segnò dagli undici metri a Bologna (palo), ma poi la Lazio vinse 2 a 1, così come in Coppa Italia contro il Novara. Benedettini ipnotizzò Ciro, ma poi i biancocelesti si imposero per 4 a 1. La Lazio e Immobile continuano a scrivere pagine di storia, in attesa di riconquistare insieme quel sogno chiamato Champions League.