Immobile e Acerbi scrivono la storia: sono i primi laziali a salire sul tetto d’Europa

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE ACERBI ITALIA – L’Italia è tornata sul tetto d’Europa dopo 53 anni. La vittoria di ieri sera, ottenuta ai rigori a Wembley contro l’Inghilterra resterà nella memoria di tutti i tifosi italiani. Tra gli uomini di Mancini troviamo due giocatori biancolelesti: Francesco Acerbi e Ciro Immobile. I due atleti sono entrati per forza nella storia della Lazio in quanto sono i primi biancocelesti a vincere l’Europeo con la nazionale italiana. Nella competizione appena terminata Immobile è sempre partito dall’inizio ed è andato a segno contro Turchia e Svizzera, Acerbi invece ha rimpiazzato Chiellini contro Svizzera, Galles ed Austria. Dopo questo trionfo potranno godersi le ferie per poi raggiungere la Lazio in ritiro.