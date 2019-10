IMMOBILE LAZIO – In questo inizio di campionato, Ciro Immobile ha preso parte a 7 dei gol realizzati dalla Lazio in campionato. Con 5 reti messe a segno, l’attaccante campano è già capocannoniere in Serie A insieme a Berardi e Zapata. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Torino ha ora un altro record nel mirino.



Immobile verso i 100 gol in biancoceleste

Con il gol messo a segno contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto quota 91 reti con la maglia della Lazio. L’attaccante campano è ora a 9 marcature da quota 100 e si è già messo nella scia di Rocchi (105) e Giordano (108).