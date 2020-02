Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE C’E’ POSTA PER TE – Ciro Immobile e Jessica Melena sono stati ospiti nel programma di Maria De Filippi, “C’è Posta per Te”. Una serata di forti emozioni per la coppia, chiamata da una famiglia che ha dovuto superare la tragica scomparsa di un figlio. Il piccolo Lorenzo, tifoso della Juventus, aveva però individuato in Ciro Immobile il suo idolo. Una passione, quella per il bomber biancoceleste, condivisa anche con la sorella maggiore, Arianna, oggi arbitro, e che ha potuto abbracciare il suo campione preferito.

Ciro Immobile a C’è Posta per Te

Ciro e Jessica hanno donato ad Arianna una maglietta autografata, una macchina fotografica e un braccialetto. Il campione della Lazio ha poi avuto parole di amore e conforto per la ragazza: “Dalla tua famiglia mi è arrivata una vera vampata d’amore. Nella vita, come nel calcio, delle volte bisogna essere uniti, saper fare gruppo, soprattutto quando si perde un elemento importante. Questa sera ci avete insegnato tanto, complimenti per quello che siete e per come avete reagito alla tragedia. Vedo la luminosità nei tuoi occhi, come se volessi vivere anche per tuo fratello. So che Lorenzo aveva scritto un tema su di me, mi sarebbe piaciuto leggerlo, so che aveva il desiderio della mia maglia, quindi questa sera ve la dedico. Hai la passione dell’arbitro, ti faccio i migliori auguri. Stai sempre a combattere con noi giocatori, speriamo di vederci presto in campo“.

