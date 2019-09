IMMOBILE LUIS ALBERTO – I due esclusi eccellenti dell’esordio europeo di ieri sera in Romania sono Ciro Immobile e Luis Alberto. Lasciati a casa da mister Inzaghi, visto l’ampio turnover pensato prima di partire per Cluj, il bomber e il “diez” biancocelesti hanno avuto l’occasione per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni di campionato.

Parma e Inter nel mirino

Domenica all’Olimpico arriverà il Parma, occasione per scacciare via le nuvole nere dopo due prestazioni deludenti. Già domenica si prevede il ritorno dal primo minuto di due pedine fondamentali nello scacchiere dell’allenatore, quali Immobile e Luis Alberto. Come preanuncia il Corriere dello Sport, nel giro di 72 ore bisognerà rigenerarsi e proiettarsi a San Siro, dove ad attendere i biancocelesti ci sarà l‘Inter di Conte. Un tour de force importante che Ciro e Luis dovranno affrontare nel migliore dei modi dopo questa pausa concessa nella partita di ieri sera.