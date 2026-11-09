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Immobile non lascia il pallone: il debutto nel FootGolf e la sfida alla Lazio
Dalle notti dell’Olimpico alle buche immerse nel verde: Ciro Immobile scopre una nuova passione sportiva e debutta nel mondo del FootGolf, sfidando la squadra della Lazio.
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Immobile e il FootGolf, la sfida alla Lazio
Come riportato da La Repubblica, l’ex bomber biancoceleste e della Nazionale è sceso in campo domenica 8 novembre per la prima tappa della Italian FootGolf League, andata in scena sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club a Monterosi, a pochi chilometri dalla Capitale. Il destino, tuttavia, ha voluto metterci lo zampino: tra le compagini avversarie iscritte al torneo figurava infatti proprio la sezione FootGolf della Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
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|14
|11
|12
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|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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