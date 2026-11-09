Immobile non lascia il pallone: il debutto nel FootGolf e la sfida alla Lazio

Dalle notti dell’Olimpico alle buche immerse nel verde: Ciro Immobile scopre una nuova passione sportiva e debutta nel mondo del FootGolf, sfidando la squadra della Lazio.

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Come riportato da La Repubblica, l’ex bomber biancoceleste e della Nazionale è sceso in campo domenica 8 novembre per la prima tappa della Italian FootGolf League, andata in scena sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club a Monterosi, a pochi chilometri dalla Capitale. Il destino, tuttavia, ha voluto metterci lo zampino: tra le compagini avversarie iscritte al torneo figurava infatti proprio la sezione FootGolf della Lazio.

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