IMMOBILE FEBBRE INZAGHI LAZIO – Fermo per influenza, Immobile si ferma. Lunedì era apparso in campo, ma ieri non s’è visto in gruppo. Inzaghi aspetta notizie da Ciro e dai medici, ora siamo a mercoledì, si gioca sabato alle 15 contro il Bologna.

La situazione

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Ciro è capace di allenarsi anche con qualche linea di febbre, ma non è il caso di rischiare. E’ in corsa per ogni traguardo e non può fermarsi, anche se ha bisogno di giocare e rigiocare per i suoi obiettivi.

