IMMOBILE LAZIO – Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere Ciro Immobile come uno degli attaccanti più prolifichi dell’intero panorama europeo. E’ dal 7 febbraio però, che il bomber originario di Torre Annunziata non va a segno in Serie A. Ora la Lazio ha bisogno dei suoi gol per raggiungere l’obiettivo quarto posto valido per la Champions League. I biancocelesti, al Bentegodi contro l’Hellas Verona, si augurano che l’astinenza sia terminata.

Immobile a caccia del 150° gol in Serie A

Come riporta il Corriere dello Sport, tutta la Lazio per Ciro che cerca il gol liberazione. In questa stagione però, il numero 17 non è più “on fire”: solo 14 reti in 25 partite giocate in campionato. Gli manca una gol per arrivare a quota 150 in Serie A: quando accadrà diventerà il quinto giocatore più veloce a raggiungere questo traguardo. Avanti a lui solo Nordahl (5 anni e 25 giorni), Meazza (6 anni e 98 giorni), Nyers (7 anni e 111 giorni) e Signori (8 anni e 221 giorni). Il suo primo gol è arrivato nel massimo campionato italiano è arrivato il 26 agosto 2012 e da quel giorno sono passati 8 anni e 228 giorni. Immobile ha voglia di riscattarsi, come ha ammesso durante una live su Twitch: “Sono a secco da sette partite, mi devo sbloccare”. La Scarpa d’Oro ha poi confessato quanto pesi l’assenza dei tifosi…quella spinta dei supporter che offre una motivazione in più per segnare.

