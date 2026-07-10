Immobile: “La Lazio è un ricordo indelebile, spero un giorno di poter tornare”

Nel corso di una breve intervista rilasciata ai microfoni di noibiancocelesti.com, Ciro Immobile, intercettato in vacanza sulle spiagge di Francavilla al Mare, ha parlato di vari argomenti tra cui anche la Lazio e la possibilità/auspicio di giocare l’ultima stagione da calciatore biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Immobile sulla Lazio nel corso di una lunga intervista

“Assolutamente. Devo dire che ho lasciato e loro hanno lasciato in me ricordi indelebili. Non posso far a meno di pensare ogni volta che penso al calcio alla Lazio ed quello che è stato insieme a loro. Spero un giorno di poter tornare a salutare in qualsiasi veste non prettamente da calciatore e poter dare qualcosa ad una società ed ai tifosi che mi hanno dato tanto”.

Immobile sull’ultima stagione da calciatore della Lazio

“E’ complicato. Capisco le dinamiche del calcio ed in questo momento è veramente difficile”.

Immobile sul ritiro

“Dipende tutto dal punto di vista fisico. La testa ti aiuta ad affrontare le cose in ritiro e di conseguenza alla mia età il fisico lo devi allenare di più”.

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