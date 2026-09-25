Immobile all’Olimpico: “Che effetto tornare qui”

Ciro Immobile è tornato all’Olimpico per assistere alla sfida di Nations League della Nazionale in veste di nuovo capo delegazione dell’Under 16 azzurra, per l’occasione l’ex leggenda della Lazio ha rilasciato un’intervista ai canali di Vivo Azzurro TV dove ha ammesso la sua emozione.

LEGGI ANCHE: Gattuso scalda la Lazio: a Formello si pensa all’Arezzo

Le parole di Immobile nell’intervista sulla Nazionale all’Olimpico

“Non pensavo mi facesse così effetto tornare in questo stadio (l’Olimpico, ndr.) e calcare questo campo. Non so se l’avete fatto volutamente, ma quella è la porta in cui mi sono sbloccato all’Europeo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP