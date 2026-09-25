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INTERVISTE

Immobile all’Olimpico: “Che effetto tornare qui”

Published

54 minuti ago

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Immobile intervista Nazionale Olimpico

Ciro Immobile è tornato all’Olimpico per assistere alla sfida di Nations League della Nazionale in veste di nuovo capo delegazione dell’Under 16 azzurra, per l’occasione l’ex leggenda della Lazio ha rilasciato un’intervista ai canali di Vivo Azzurro TV dove ha ammesso la sua emozione.

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Le parole di Immobile nell’intervista sulla Nazionale all’Olimpico

“Non pensavo mi facesse così effetto tornare in questo stadio (l’Olimpico, ndr.) e calcare questo campo. Non so se l’avete fatto volutamente, ma quella è la porta in cui mi sono sbloccato all’Europeo”.

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