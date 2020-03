Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE RINNOVO – In questo periodo di campionato fermo, a causa dell’emergenza Coronavirus, le squadre hanno più tempo per pensare al futuro e al calciomercato. E così Ciro Immobile, che sta facendo faville quest’anno con la Lazio, è finito nuovamente nel mirino del Napoli. Ma ieri Alessandro Moggi, agente dell’attaccante, ha smentito qualsiasi tipo di voce. Inoltre in casa biancoceleste si pensa anche al rinnovo.

Lazio, idea rinnovo per Immobile

Lo stesso Immobile ha dichiarato in passato di voler chiudere la carriera alla Lazio, e la società biancoceleste sarebbe pronta ad accontentarlo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza laziale sarebbe intenzionata a prolungare il contratto dell’attaccante dal 2023 al 2025 e ad aumentargli l’ingaggio. Si passerebbe così dai 3,2 milioni più bonus attuali a 4 milioni di base più una serie di extra. Un’ulteriore conferma che la Lazio vuole fare di Immobile la sua bandiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.