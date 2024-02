Immobile ha un altro obiettivo contro il Bologna: nel mirino Totti e Di Natale

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO BOLOGNA - Quando si parla di Ciro Immobile è difficile stare dietro a numeri e statistiche. Sono sempre in continuo aggiornamento, mutano di giornata in giornata. Il che provoca la nascita di obiettivi e traguardi in ogni partita. Accadrà anche in Lazio - Bologna, dove basta un acuto all'attaccante biancoceleste per andare in doppia cifra di gol contro i felsinei.

Lazio - Bologna: Immobile cerca il decimo gol ai felsinei

Al momento è fermo a quota nove, ma sicuramente proverà in tutti i modi a raggiungere la doppia cifra. Immobile ha già esultato nove volte in Serie A contro il Bologna. Resta a un passo dalla cifra tonda. La stessa che ha già raggiunto contro altre cinque squadre del campionato italiano: Cagliari, Genoa, Sampdoria, Udinese e Verona. Qualora segnasse oggi contro l'undici allenato da Thiago Motta, il capitano della Lazio diverrebbe il terzo giocatore in grado di segnare dieci reti contro almeno sei compagini nel massimo campionato italiano nell'era dei tre punti. Gli altri sono Francesco Totti e Antonio Di Natale.