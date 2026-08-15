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“La mia Lazio”: il ringraziamento da brividi di Immobile al club biancoceleste

Published

15 minuti ago

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Immobile ringraziamento Lazio messaggio

Ciro Immobile ha lasciato il calcio giocato e, tra i vari messaggi di omaggio, non poteva ovviamente mancare anche quello della Lazio; l’ex attaccante, per questo, sotto il post del club biancoceleste, ha commentato con un semplice ma profondo “la mia Lazio“.

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Immobile ringrazia la Lazio per l’omaggio sui social

Questo il messaggio della Lazio: “Grazie, Ciro. Una leggenda per sempre“. Questa la risposta di Ciro Immobile: “La mia Lazio“, accompagnato poi dall’emoj con il cuore. Parole semplici, brevi, sentite, prive di qualsiasi retorica. Una storia d’amore durata otto anni, condita da 207 gol, la vittoria della Scarpa d’Oro, il titolo di capocannoniere per quattro stagioni e la conquista di una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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