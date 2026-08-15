NOTIZIE
“La mia Lazio”: il ringraziamento da brividi di Immobile al club biancoceleste
Ciro Immobile ha lasciato il calcio giocato e, tra i vari messaggi di omaggio, non poteva ovviamente mancare anche quello della Lazio; l’ex attaccante, per questo, sotto il post del club biancoceleste, ha commentato con un semplice ma profondo “la mia Lazio“.
Leggi anche: Filippini: “Il derby di Di Canio la gioia più grande, lui urlava come un ragazzino”
Immobile ringrazia la Lazio per l’omaggio sui social
Questo il messaggio della Lazio: “Grazie, Ciro. Una leggenda per sempre“. Questa la risposta di Ciro Immobile: “La mia Lazio“, accompagnato poi dall’emoj con il cuore. Parole semplici, brevi, sentite, prive di qualsiasi retorica. Una storia d’amore durata otto anni, condita da 207 gol, la vittoria della Scarpa d’Oro, il titolo di capocannoniere per quattro stagioni e la conquista di una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Gimenez sempre più lontano: l’attaccante a un passo dal Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Pinamonti, il muro del Sassuolo si abbassa: si lavora all’accordo
-
CALCIOMERCATO LAZIO23 ore ago
Sembra tramontare la pista Lucca: tornerà di moda sul finire del mercato?