Immobile pensa all'addio? Il futuro del capitano è incerto

IMMOBILE FUTURO LAZIO- Immobile è rimasto scioccato dall'aggressione subita con suo figlio. Il capitano biancoceleste in estate potrebbe decidere di lasciare la Lazio.

Futuro sempre più incerto per Immobile

Dopo la settimana turbolente in casa Lazio a causa del cambio di allenatore, si ritorna a parlare della situazione Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra essere rimasto più che colpito dall'episodio dell'aggressione. Immobile è stato insultato e aggredito verbalmente mentre andava a prender il figlio a scuola. La delusione del capitano è alta soprattutto dopo le parole di Lotito sia al TG1 che durante l'intervento alla Luiss di ieri. Immobile vorrebbe ricoprire il ruolo di capitano fino a fine stagione, per poi prendere seriamente in considerazione un futuro lontano dalla capitale.