IMMOBILE GOL SERIE A – Con il gol siglato al Milan domenica sera, Ciro Immobile non ha soltanto contribuito alla vittoria della Lazio che San Siro in Serie A contro i rossoneri mancava dal 1939. L’attaccante campano ha infatti siglato anche la sua 100esima rete con il club biancoceleste.



Immobile, classifica media-gol

Come riporta LazioPage, Immobile continua a collezionare record. L’attaccante biancoceleste è infatti entrato anche nella classifica all time per media gol/minuti realizzati in Serie A. L’ex Pescara è quinto in questa speciale graduatoria con una rete siglata ogni 135’ minuti giocati nel massimo campionato italiano. Di seguito la top 5.

116′ Gunnar Nordhal

126′ Christian Vieri

127′ David Trezeguet

133′ Gonzalo Higuain

135′ Ciro Immobile, Andrij Shevchenko