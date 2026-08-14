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Ufficiale, Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato

Published

26 minuti ago

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Aquila

Clamorosa decisione dell’ex attaccante della Lazio: Ciro Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni. Ad ufficializzarlo è stato il Paris FC con la quale Immobile aveva ancora un anno di contratto.

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Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni

Ciro Immobile, leggenda del calcio italiano e soprattutto della Lazio, ha ufficializzato il suo ritiro dal campo giocato all’età di 36 anni. Ecco l’annuncio del club francese, il Paris FC dove Immobile ha trascorso l’ultima stagione segnando 2 reti in 12 partite:

“Ciro Immobile è una leggenda. Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni”.

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