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Ufficiale, Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato
Clamorosa decisione dell’ex attaccante della Lazio: Ciro Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni. Ad ufficializzarlo è stato il Paris FC con la quale Immobile aveva ancora un anno di contratto.
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Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni
Ciro Immobile, leggenda del calcio italiano e soprattutto della Lazio, ha ufficializzato il suo ritiro dal campo giocato all’età di 36 anni. Ecco l’annuncio del club francese, il Paris FC dove Immobile ha trascorso l’ultima stagione segnando 2 reti in 12 partite:
“Ciro Immobile è una leggenda. Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni”.
Ciro Immobile est une légende. 👑— Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026
Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.
Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w
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