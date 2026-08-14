Ufficiale, Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato

Clamorosa decisione dell’ex attaccante della Lazio: Ciro Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni. Ad ufficializzarlo è stato il Paris FC con la quale Immobile aveva ancora un anno di contratto.

Leggi anche: Frattesi a Formello, foto con un piccolo tifoso appena arrivato (VIDEO)

Immobile ha deciso di ritirarsi a 36 anni

Ciro Immobile, leggenda del calcio italiano e soprattutto della Lazio, ha ufficializzato il suo ritiro dal campo giocato all’età di 36 anni. Ecco l’annuncio del club francese, il Paris FC dove Immobile ha trascorso l’ultima stagione segnando 2 reti in 12 partite:

“Ciro Immobile è una leggenda. Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni”.

Ciro Immobile est une légende. 👑



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP