IMMOBILE LAZIO – Immobile unica luce in una Lazio che non riesce a trovare continuità. Il bomber biancoceleste, nella partita di San Siro, ha siglato il suo 139esimo gol con l’aquila sul petto.

Come riporta LazioPage su twitter, con la rete di ieri contro il Milan, Immobile ha messo il timbro in tutte le trasferte della Lazio in cui è sceso in campo questa stagione: Cagliari, Torino, Crotone, Dortmund, Spezia, Benevento e Milan. Un dato che certifica ancora una volta il suo splendido stato di forma e l’importanza che i suoi gol hanno per l’economia della squadra.

