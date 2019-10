LAZIO IMMOBILE GOL – Protagonista assoluto nella rimonta di ieri sull’Atalanta. Due rigori conquistati e trasformati che sono valsi il 3-3 finale. Una doppietta, la seconda consecutiva in campionato, che lancia Ciro Immobile in vetta alla classifica cannonieri. 9 gol in 8 partite per l’attaccante biancoceleste, una media reti importante che dice poco di più di un gol a partita, ma non è un record per lui.

I grandi bomber

Meglio di “King Ciro”? Lui stesso. Infatti, come riporta LazioPage, nella stagione 2017/2018 dopo 8 turni i gol realizzati erano già 11. Con i numeri attuali fissati dal bomber capitolino (9 in 8) troviamo, nella storia della Lazio, solo altri due attaccanti. Silvio Piola nel ’35/’36 e Beppe Signori nel ’92/’93.