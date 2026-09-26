INTERVISTE
Lazio in Champions? Ecco cosa dicono Impallomeni e Bonanni
Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, intervenuti sulle frequenze di TMW Radio, hanno parlato della corsa Champions e della possibilità che vi partecipi anche la Lazio: ecco le loro parole.
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Le parole di Impallomeni e Bonanni nell’intervista sulla Lazio in Champions
IMPALLOMENI – “In questo momento io vedo la Lazio, che può tenere il ritmo. Gli mancano ancora degli elementi importanti ed è lì. L’Atalanta non lo so, è in ritardo clamoroso, ma si deve sbrigare. La Lazio ha una partita a settimana ed è un’ottima squadra. E ci metto in corsa Milan e Juventus”.
BONANNI – “La Lazio? Non facciamoci prendere troppo dall’entusiasmo. Ci sono squadre più forti e vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di Allegri, che non è l’allenatore giusto per iniziare un ciclo di vertice”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
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|5
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|5
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|5
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|5
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|Bologna
|2
|5
|19
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|1
|5
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|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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