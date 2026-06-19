INTERVISTE
Impallomeni: “La Lazio ha problemi, ma sarebbe clamoroso se Gattuso lasciasse”
Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com, Stefano Impallomeni ha parlato dell’approdo di Gattuso sulla panchina della Lazio e delle indiscrezioni sulla possibile rinuncia: ecco le sue parole nell’intervista.
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Impallomeni sulla possibile rinuncia di Gattuso alla panchina della Lazio nell’intervista
“Tutto può succedere, però mi resta difficile immagine un suo abbandono. E’ uno che si tuffa con anima, cuore, in queste esperienze. La Lazio ha problemi, ma Gattuso ha questa possibilità da sfruttare. Sarebbe clamoroso se lasciasse. E’ un’avventura difficilissima, deve fare un’impresa di trasformare una squadra martoriata da questa situazione. Per me non si arrende”.
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