Impallomeni: "Di Bello è inadeguato e supponente, gli arbitri..."

IMPALLOMENI DI BELLO INTERVISTA LAZIO MILAN - L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito a quanto accaduto in Lazio-Milan. Impallomeni si è soffermato sull'operato di Marco Di Bello e sulla sua prestazione. Di seguito le sue parole.

Le parole di Stefano Impallomeni

"Non convincono gli arbitraggi. Di Bello inadeguato e supponente negli atteggiamenti. Anche Marchetti a Torino non è possibile... Di Bello ne ha combinate troppe anche nelle partite scorse, è inadeguato. L'elemento tecnologico si sta rivelando un elemento psicologico dannoso. La classe arbitrale è tradizionalista e ora c'è uno sbilanciamento nei poteri esecutivi che non piace".