Impallomeni: "Lazio avvantaggiata sulla Juventus, anche se..."

IMPALLOMENI LAZIO JUVENTUS INTERVISTA- Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in vista del match di Sabato sera tra Lazio e Juventus

Le parole di Impallomeni su Lazio - Juventus

"Penso che per la Juventus sia un bivio psicologico in questo un momento di crisi. La Lazio è l'avversario più scorbutico, con il cambio dall'allenatore. La partita di sabato vede la Lazio in vantaggio. La Juventus è più forte, ma non sottovaluterei il cambio in panchina. Alla Lazio serviva uno d'azione e ha fatto la scelta giusta".