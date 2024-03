Impallomeni: "Tudor mi sembra uno motivato, sono fiducioso"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI LAZIO TUDOR- Igor Tudor è un nuovo allenatore della Lazio. Stefano Impallomeni ha detto la sua ai microfoni di TMW radio.

Le parole di Stefano Impallomeni

"Ora arriva anche Tudor. Contro questa Juventus può vincere, anche visti i problemi dei bianconeri. Tudor mi sembra uno motivato, ha allenato in uno dei posti più difficili come Marsiglia. Contro il Frosinone non era facile, poi aggiungo che Immobile sta vivendo un momento molto difficile. Può dare ancora molto alla Lazio ma non è sereno".