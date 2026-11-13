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Laziali in campo con le nazionali: ecco chi gioca oggi

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1 ora ago

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impegni nazionali lazio 13 novembre

Saranno tre i calciatori della Lazio che oggi scenderanno in campo con le rispettive nazionali: si tratta di Dele-Bashiru con la Nigeria, di Mandas con la Grecia e di Belahyane con il Marocco.

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Il programma dei laziali impegnati con le proprie nazionali il 13 novembre 2026.

Dele-Bashiru con la sua Nigeria sarà impegnato contro la Tanzania nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La Grecia di Mandas farà visita all’Olanda in Nations League, mentre il Marocco di Belahyane se la vedrà contro il Niger, sempre per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

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2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
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