NOTIZIE
Laziali in campo con le nazionali: ecco chi gioca oggi
Saranno tre i calciatori della Lazio che oggi scenderanno in campo con le rispettive nazionali: si tratta di Dele-Bashiru con la Nigeria, di Mandas con la Grecia e di Belahyane con il Marocco.
LEGGI ANCHE: Rambaudi: “Frattesi lo ha svenduto Chivu, è fra i più forti in circolazione”
Il programma dei laziali impegnati con le proprie nazionali il 13 novembre 2026.
Dele-Bashiru con la sua Nigeria sarà impegnato contro la Tanzania nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La Grecia di Mandas farà visita all’Olanda in Nations League, mentre il Marocco di Belahyane se la vedrà contro il Niger, sempre per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI4 ore ago
Marusic rientra a Formello: cosa è successo nel ritiro del Montenegro
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Gudmundsson, sosta decisiva: l’islandese torna in gruppo, Gattuso sorride
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, si tratta con due big
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Chiesa alla Lazio già a gennaio? Ipotesi prestito con diritto di riscatto