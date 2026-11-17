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Nazionali, gli impegni di oggi dei laziali
Quattro calciatori della Lazio saranno impegnati oggi con le rispettive nazionali: il programma di Isaksen e Provstgaard con la Danimarca, di Belahyane con il Marocco e di Dele-Bashiru con la Nigeria.
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Il programma delle gare dei quattro nazionali della Lazio impegnati oggi.
- DANIMARCA – Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen
- Danimarca-Novegia (ore 20:45)
- MAROCCO – Reda Belahyane
- Niger-Marocco (ore 18:00)
- NIGERIA – Fisayo Dele-Bashiru
- Tanzania-Nigeria (ore 17:00)
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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