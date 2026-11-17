Quattro calciatori della Lazio saranno impegnati oggi con le rispettive nazionali: il programma di Isaksen e Provstgaard con la Danimarca, di Belahyane con il Marocco e di Dele-Bashiru con la Nigeria.

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Il programma delle gare dei quattro nazionali della Lazio impegnati oggi.

DANIMARCA – Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen

Danimarca-Novegia (ore 20:45)

MAROCCO – Reda Belahyane

Niger-Marocco (ore 18:00)

NIGERIA – Fisayo Dele-Bashiru

Tanzania-Nigeria (ore 17:00)

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