Impollameni: "Lazio avanti alla Juve a livello psicologico"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI LAZIO JUVE INTERVISTA- L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha presentato ai microfoni di TMW radio la sfida di Sabato sera tra Lazio e Juventus. Match importantissimo per entrambe le formazioni in chiave qualificazione alla Champions.

Stefano Impallomeni presenta Lazio Juventus

"Per chi vale di più? Per la Juventus perché uscirebbe dal tunnel in cui è entrata con una vittoria. Per affrontare con più serenità poi l'obiettivo Champions. Se perdesse sarebbe complicato usciere da questa situazione. Per la Lazio è la partita perfetta, visto il cambio in panchina. Vogliono rilanciarsi anche in chiave semifinale di Coppa Italia e derby. Vedo la Lazio avanti dal punto di vista psicologico".

Sulla nuova Lazio di Tudor

"Ognuno ha i propri moduli ma credo che Tudor partirà subito a tre dietro. E credo che per gli esterni diventerà dura così. Zaccagni entra bene in mezzo al campo, a destra non so se lo potrà fare Felipe Anderson. Dietro è perfetta per giocare a tre ed è avvantaggiato dal fatto che per anni ha giocato a tre con Inzaghi".