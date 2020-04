Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO INZAGHI – Il grande artefice della splendida stagionale della Lazio è senza dubbio Simone Inzaghi. L’allenatore ha plasmato la squadra biancoceleste nel corso degli anni, arrivando a farla lottare per lo scudetto. E proprio lo scudetto, se la stagione dovesse riprendere, sarà l’obiettivo numero uno e si lotterà fino all’ultima partita per conquistarlo. In ogni caso, la Lazio giocherà la Champions League e allora Claudio Lotito non vorrà perdere l’allenatore che lo ha portato fin lì.

Lazio, Lotito pensa al rinnovo di Inzaghi

Come riportato dal Corriere dello Sport, la priorità della Lazio in ottica Champions sarà proprio il rinnovo di Inzaghi. Il contratto del tecnico biancoceleste, che percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione, scadrà a giugno 2021 e il presidente laziale è pronto a partire all’assalto per prolungare e blindare il suo allenatore. Lotito non è intenzionato a perdere tempo e vuole rendere Simone Inzaghi il trascinatore del presente e del futuro della Lazio.

