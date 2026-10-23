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Lazio, Zaccagni e altri tre biancocelesti all’inaugurazione del nuovo store Adidas a Roma (FOTO)

Published

21 minuti ago

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Adidas store inaugurazione quattro calciatori Lazio

All’inaugurazione del nuovo store Adidas a Roma in via del Babuino, erano presenti anche quattro calciatori della Lazio, ecco la foto sui social del brand sportivo che ritrae i volti biancocelesti.

Leggi anche: Bisignani sfida Lotito: “Sono pronto al confronto, basta bugie sui tifosi”

Quattro calciatori biancocelesti all’inaugurazione dell’Adidas store

Davide Frattesi, Nicolò Rovella, Mattia Zaccagni e Andrea Pinamonti i nomi dei calciatori biancocelesti presenti in via de Babuino per l’inaugurazione del nuovo store della Capitale di Adidas. La fotografia condivisa sui social ha documentato la loro partecipazione all’evento, attirando l’attenzione dei tifosi biancocelesti.

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5 Como 14 7
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7 Cagliari 13 6
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14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
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