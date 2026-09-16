Lotito all’attacco, la Procura deve indagare su quattro fatti specifici

Nella giornata di ieri è esplosa un’autentica bomba che ha destabilizzato tutto l’ambiente Lazio: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per aggiotaggio e manipolazione del mercato: sono quattro nello specifico i fatti da verificare. Bisignani e Masi nel mirino degli inquirenti.

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La Procura di Roma deve verificare quattro fatti specifici riguardanti le accuse da parte di Lotito.

Nella giornata di martedì 15 settembre, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per aggiotaggio e manipolazione del mercato. Il presidente Lotito sostiene che dietro la contestazione dei tifosi biancocelesti ci sia un disegno unitario e quindi un mandante specifico, che voglia indurlo a cedere la Lazio. Ma andiamo con ordine, Adnkronos spiega bene quali sono i punti da tenere sotto osservazione.

Primo fatto dell’indagine della Procura di Roma.

La prima fattispecie sulla quale la Procura dovrà indagare è la diffusione di una voce secondo la quale Lotito avrebbe voluto far retrocedere la Lazio per incassare i 35 milioni di euro del famoso paracadute. In poche parole, si sosterebbe che il presidente volutamente volesse danneggiare la squadra per interessi economici propri.

Secondo fatto dell’indagine della Procura di Roma.

Si riferisce alla circolazione di indiscrezioni sulla presunta cessione della Lazio, finalizzare a fare pressione sul presidente Lotito affinché si sedesse al tavolo a trattare.

Terzo fatto dell’indagine della Procura di Roma.

Torniamo alla notizia del 31 maggio scorso sulla presunta offerta di 450 milioni da parte dell’intermediario JP Morgan. Notizia che secondo gli atti dell’inchiesta sarebbe non veritiera.

Quarto e ultimo fatto dell’indagine della Procura di Roma.

Riguarda le notizie relative alle difficoltà economiche della Lazio, informazioni che avrebbero potuto influenzare sia le possibilità finanziarie del presidente Lotito, sia la valutazione della società stessa.

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