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Lotito all’attacco, la Procura deve indagare su quattro fatti specifici
Nella giornata di ieri è esplosa un’autentica bomba che ha destabilizzato tutto l’ambiente Lazio: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per aggiotaggio e manipolazione del mercato: sono quattro nello specifico i fatti da verificare. Bisignani e Masi nel mirino degli inquirenti.
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La Procura di Roma deve verificare quattro fatti specifici riguardanti le accuse da parte di Lotito.
Nella giornata di martedì 15 settembre, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per aggiotaggio e manipolazione del mercato. Il presidente Lotito sostiene che dietro la contestazione dei tifosi biancocelesti ci sia un disegno unitario e quindi un mandante specifico, che voglia indurlo a cedere la Lazio. Ma andiamo con ordine, Adnkronos spiega bene quali sono i punti da tenere sotto osservazione.
Primo fatto dell’indagine della Procura di Roma.
- La prima fattispecie sulla quale la Procura dovrà indagare è la diffusione di una voce secondo la quale Lotito avrebbe voluto far retrocedere la Lazio per incassare i 35 milioni di euro del famoso paracadute. In poche parole, si sosterebbe che il presidente volutamente volesse danneggiare la squadra per interessi economici propri.
- Secondo fatto dell’indagine della Procura di Roma.
- Si riferisce alla circolazione di indiscrezioni sulla presunta cessione della Lazio, finalizzare a fare pressione sul presidente Lotito affinché si sedesse al tavolo a trattare.
- Terzo fatto dell’indagine della Procura di Roma.
- Torniamo alla notizia del 31 maggio scorso sulla presunta offerta di 450 milioni da parte dell’intermediario JP Morgan. Notizia che secondo gli atti dell’inchiesta sarebbe non veritiera.
- Quarto e ultimo fatto dell’indagine della Procura di Roma.
- Riguarda le notizie relative alle difficoltà economiche della Lazio, informazioni che avrebbero potuto influenzare sia le possibilità finanziarie del presidente Lotito, sia la valutazione della società stessa.
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