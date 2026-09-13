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Incidente stradale per Daniel Maldini: l’ex Lazio in ospedale per accertamenti

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4 ore ago

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Incidente stradale Daniel Maldini

Come riferito dall’Agenzia Ansa, Daniel Maldini, lo scorso anno alla Lazio dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio, è rimasto coinvolto in modo non grave in un incidente stradale a Milano dopo aver vinto e segnato a Bergamo contro l’Atalanta: portato in ospedale, ecco le sue condizioni.

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Incidente stradale Daniel Maldini: le sue condizioni e tutti gli aggiornamenti

L’incidente sarebbe avvenuto, secondo quanto riportato dall’Ansa, alle ore 5.15 del mattino in via Caracciolo a Milano, nella periferia nord del capoluogo lombardo. Le persone coinvolte sono state in tutto 6, nessuna delle quali pare abbia riportato ferite gravi. Due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre al figlio d’arte che compirà 25 anni fra un mese.

Dopo la chiamata sono intervenute nel soccorso tre ambulanze e un’automedica; uno dei feriti è stato sottoposto a cure sul posto, mentre gli altri cinque sono stati tutti condotti in ospedale per accertamenti. L’attaccante del Cagliari è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano. Sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica esatta.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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