Infantino punge l’Italia: “Forse con il Mondiale a 228 squadre potrebbe qualificarsi”

In un’intervista a CazéTV, Gianni Infantino, numero uno della FIFA, ha parlato dei Mondiali 2026, i primi a 48 squadre, avanzando anche l’idea di aumentare ulteriormente il numero delle partecipanti per le prossime edizioni; nel frattempo, si è lasciato andare a una battuta, per ironizzare sulla terza assenza consecutiva dell’Italia dalla rassegna iridata.

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La battuta sull’Italia di Infantino nell’intervista sui Mondiali 2026

“Vedremo come si svilupperà questo Mondiale con 48 nazionali. È evidente che si tratta di una competizione enorme. Abbiamo già valutato anche la possibilità di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora più Paesi possibile. La proposta è stata sottoposta al Consiglio FIFA, ma prima concentriamoci su questa prima edizione con 48 nazionali. Magari con 64 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi… Potremmo persino portarle a 228 e vedere se riuscirà a qualificarsi.”

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