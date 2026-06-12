INTERVISTE
Infantino punge l’Italia: “Forse con il Mondiale a 228 squadre potrebbe qualificarsi”
In un’intervista a CazéTV, Gianni Infantino, numero uno della FIFA, ha parlato dei Mondiali 2026, i primi a 48 squadre, avanzando anche l’idea di aumentare ulteriormente il numero delle partecipanti per le prossime edizioni; nel frattempo, si è lasciato andare a una battuta, per ironizzare sulla terza assenza consecutiva dell’Italia dalla rassegna iridata.
LEGGI ANCHE: Mattei: “Lotito il più bravo di tutti, ma in negativo!”
La battuta sull’Italia di Infantino nell’intervista sui Mondiali 2026
“Vedremo come si svilupperà questo Mondiale con 48 nazionali. È evidente che si tratta di una competizione enorme. Abbiamo già valutato anche la possibilità di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora più Paesi possibile. La proposta è stata sottoposta al Consiglio FIFA, ma prima concentriamoci su questa prima edizione con 48 nazionali. Magari con 64 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi… Potremmo persino portarle a 228 e vedere se riuscirà a qualificarsi.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Romagnoli scalpita per andarsene, ma Lotito vuole limare ancora qualche dettaglio
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Mandas – Bournemouth, fissata la deadline: quanto è disposta ad attendere la Lazio?
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Naufraga l’affare Diogo Leite: pista chiusa, un altro club su di lui
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Le ultime sulle condizioni di Cataldi: a rischio l’inizio del ritiro