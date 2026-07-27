Lazio, infermeria piena: costa sta succedendo

La prima parte del ritiro della Lazio si è chiusa e mister Gattuso deve già fare i conti con diversi problemi fisici dei suoi giocatori: gli aggiornamenti sull’infermeria biancoceleste, che è già piena prima di iniziare la stagione.

LEGGI ANCHE: Amichevole con l’Avellino a porte chiuse, il comunicato della Lazio

La situazione deli infortunati in casa Lazio, l’infermeria è già piena.

Mister Gattuso non ha ancora avuto a disposizione la rosa al completo. Basti considerare che Patric, Furlanetto, Cataldi e Isaksen non si sono ancora mai allenati in gruppo. Tavares preoccupa il tecnico calabrese per l’infiammazione al ginocchio e si attendono i rientri di Motta e Gigot, per i quali i problemi sembrerebbero in fase di risoluzione.

L’ultima tegola riguarda Felipe Bordon, operato per la frattura del metatarso, un peccato per lui, stava dimostrando di poter essere una risorsa per il mister.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP