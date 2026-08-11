Infermeria Lazio, finalmente qualche notizia confortante

Meno di una settimana e la Lazio esordirà ufficialmente nella stagione 2026-2027 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova: Gattuso nel frattempo conta di recuperare almeno qualche giocatore infortunato, gli ultimi aggiornamenti sull’infermeria biancoceleste.

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Il punto sull’infermeria della Lazio, Gattuso attende aggiornamenti positivi.

Il 16 agosto si comincia a fare sul serio con il primo match ufficiale della stagione, ma la Lazio deve ancora capire bene chi sarà a disposizione di mister Gattuso per la gara con il Mantova. Ieri è andata in scena una seduta di scarico per la squadra, mentre oggi il tecnico ha concesso il riposo assoluto. Gli allenamenti riprenderanno domani.

Come rivelato dal Corriere dello Sport Cataldi e Isaksen, assenti per tutta la preparazione, procedono spediti verso il recupero. Entrambi hanno iniziato a lavorare parzialmente con la squadra. Pellegrini sembra aver smaltito il problema alla caviglia ed è tornato in gruppo. Patric potrebbe recuperare per domenica, ovviamente solo per la panchina. Oggi tornerà anche Tavares dal Portogallo, dove si è recato per un controllo specialistico al ginocchio, che lo tormenta da settimane. Gattuso punta molto sull’ex Arsenal e conta di riaverlo a disposizione il prima possibile.

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