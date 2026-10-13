Infermeria ancora affollata, tempi di recupero lunghi: il comunicato della Lazio

La lunga sosta dei club è iniziata e in questo periodo di tempo la Lazio spera di svuotare l’infermeria: ecco il punto sugli infortunati.

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Infortunati Lazio, il punto sull’infermeria: chi recupera e chi no

AGGIORNAMENTO 10 OTTOBRE – Il comunicato della Lazio sull’infermeria: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica gli aggiornamenti relativi alle condizioni dei calciatori attualmente impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. Adam Marusic prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana.

Nicolò Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incremento dell’intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale.Matteo Cancellieri continua il programma di lavoro individualizzato, con progressiva ripresa delle attività atletiche compatibilmente con l’evoluzione del quadro clinico locale.

Albert Gudmundsson mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto, sotto costante supervisione dello staff medico.Le condizioni dei calciatori saranno monitorate quotidianamente, al fine di definire le successive fasi dei rispettivi programmi di recupero.

AGGIORNAMENTO 9 OTTOBRE – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, per la sfida contro il Monza recupera soltanto Danilo Cataldi. Gli altri, al momento, sono tutti rimandati alla sfida di Torino contro la Juventus. Per Gudmundsson, invece, al momento i tempi sembrano essere indefiniti.

AGGIORNAMENTO 6 OTTOBRE – Come riportato dal CdS della Lazio, serviranno 48 ore a Gattuso e il suo staff per valutare la rosa in vista della ripresa. Il primo a recuperare è Dele-Bashiru, sicuramente tra i convocati per la sfida con il Monza. I prossimi, in ordine di tempo, saranno Marusic e Cancellieri, mentre per Rovella la situazione è ancora da monitorare. Cataldi, avendo avuto la ricaduta al quadricipite, dovrà avere un po’ di più di pazienza.

AGGIORNAMENTO 25 SETTEMBRE – Gli 8 biancocelesti impegnati nelle Nazionali non ci saranno, per gli altri infortunati le cose sono diverse. Patric, scrive il CdS, è ancora ai box, Przyborek ha problemi all’adduttore ed è ancora da valutare, si attende il ritorno in gruppo di Marusic fermato da problemi muscolari. C’è anche Dele-Bashiru che inizierà a parte per poi aggregarsi stabilmente al gruppo dalla prossima settima. Cataldi si allena già con i compagni, ma aumenterà i giri in ottica Monza. Per Rovella bisogna aspettare, mentre Doekhi sarà a disposizione regolarmente con un tutore alla mano.

Sosta da prima in classifica per la Lazio che in questo momento non può godere dell’organico al completo. Lo stop dovrebbe però finalmente coincidere con il recupero di alcuni giocatori. Per Il Messaggero i primi a rientrare dovrebbero essere Marusic e Dele-Bashiru. Speranza anche per Cataldi che è stato convocato nelle ultime uscite ma non è ancora al meglio. Da valutare invece, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti, Rovella e Przyborek.

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