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Verso Lazio Milan, buone notizie dall’infermeria per Amorim

Published

3 ore ago

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Mario Gila

Dopo il giorno di riposo concesso da Amorim, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare il big match di sabato contro la Lazio: le condizioni degli infortunati rossoneri, in particolare Gila e Gabbia.

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Come stanno Gila e Gabbia in vista del big match fra Lazio e Milan di sabato pomeriggio.

Arrivano buone notizie per Amorim in vista di Lazio Milan di sabato 12 settembre, fischio di inizio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riporta milannews.it Mario Gila dovrebbe essere disponibile per la trasferta capitolina, dopo il problema fisico accusato nel match contro la Juventus.

Nell’allenamento di oggi a Milanello non ha lavorato con il gruppo solamente Matteo Gabbia, alle prese con un’infiammazione alla caviglia. Il centrale rossonero verrà valutato più approfonditamente nella giornata di domani.

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