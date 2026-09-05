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Tegola Runjaic, si fa male un difensore: non ci sarà contro la Lazio

Published

21 minuti ago

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Infortunati Udinese Lazio Serie A

Udinese-Lazio sarà la sfida che chiuderà ufficialmente il secondo turno di Serie A, a poche ore dal match la società bianconera attraverso una note ufficiale ha annunciato l’infortunio del proprio difensore: Juan David Arizala non sarà a disposizione di mister Kosta Runjaic.

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Udinese-Lazio, Arizala tra gli infortunati: salta la gara di Serie A

“Udinese Calcio comunica che, nel corso di Udinese-Venezia, Juan David Arizala ha riportato un’ infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato settimana per settimana”.

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9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
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