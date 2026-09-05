COMUNICATI UFFICIALI
Tegola Runjaic, si fa male un difensore: non ci sarà contro la Lazio
Udinese-Lazio sarà la sfida che chiuderà ufficialmente il secondo turno di Serie A, a poche ore dal match la società bianconera attraverso una note ufficiale ha annunciato l’infortunio del proprio difensore: Juan David Arizala non sarà a disposizione di mister Kosta Runjaic.
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Udinese-Lazio, Arizala tra gli infortunati: salta la gara di Serie A
“Udinese Calcio comunica che, nel corso di Udinese-Venezia, Juan David Arizala ha riportato un’ infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato settimana per settimana”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Como
|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
|Inter
|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|Atalanta
|6
|2
|7
|LAZIO
|6
|2
|8
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|4
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|Frosinone
|3
|2
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|Napoli
|3
|2
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|Monza
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|Venezia
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|2
|19
|Fiorentina
|0
|2
|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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