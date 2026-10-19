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Stop Allison Santos, salterà la Lazio? Ecco i tempi di recupero

Published

1 ora ago

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Infortunio Allison Santos Napoli

Nuovo stop per Alisson Santos: appena rientrato da un problema fisico, l’esterno del Napoli si è fermato ancora per un infortunio muscolare nell’ultima gara contro il Venezia. Ecco il comunicato del club sulle sue condizioni.

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Infortunio Allison Santos, le condizioni: può saltare la Lazio

“Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo”. L’attaccante dovrebbe stare fermo ai box per quattro-cinque settimane, saltando anche la sfida contro la Lazio in programma il prossimo 8 novembre al Maradona. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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