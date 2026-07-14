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INFORTUNATI

Belahyane si fa male in ritiro: cosa è successo e le sue condizioni

Published

3 ore ago

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Infortunio Belahyane

La Lazio sta svolgendo il suo ritiro a Formello e, nel corso della seduta pomeridiana del secondo giorno, Reda Belahyane ha accusato un problema alla caviglia: ecco cosa è successo e l’entità dell’infortunio.

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Infortunio Belahyane, si ferma in ritiro: ecco le sue condizioni e gli aggiornamenti

Il centrocampista della Lazio, nel corso della seduta pomeridiana del secondo giorno di ritiro a Formello, si è accasciato a terra accusando un forte fastidio alla caviglia destra. Subito è stato applicato del ghiaccio, saltando ovviamente tutto il lavoro sul campo. Ora c’è da fare chiarezza sulle sue condizioni e sulla reale entità del suo infortunio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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