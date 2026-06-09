Cataldi procede nel recupero dall’infortunio e incontra Gattuso

Danilo Cataldi è stato uno degli uomini centrali della complicata stagione di quest’anno, un vero insostituibile nello scacchiere della squadra biancoceleste: l’infortunio del centrocampista inguaia la Lazio. Di seguito tutte le ultime news e gli aggiornamentisulle problematiche fisiche del giocatore.

Infortunio Cataldi: ultime news e aggiornamenti sui tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Come riportato da Il Messaggero, Danilo Cataldi sta lavorando da solo a Formello per terminare i giorni di riabilitazione dopo la pubalgia che lo ha visto costretto a saltare le ultime partite della stagione. Terminati questi giorni potrà partire in vacanza, prima di tornare per il ritiro estivo e tornare in forma insieme a gli altri compagni di squadra.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport, Danilo Cataldi ieri si trovava al centro di allenamento per proseguire il lavoro riabilitativo che lo riporterà in campo in tempo per l’inizio del ritiro a Formello, previsto per metà luglio circa. Nell’occasione, ha anche avuto modo di incontrare Gennaro Gattuso, anche lui presente negli uffici del quartier generale della Lazio.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO ORE 10:00 – Dopo l’operazione perfettamente riuscita per il problema di pubalgia, Danilo Cataldi vuole bruciare le tappe e spera di presentarsi ai nastri di partenza del ritiro di Formello già abile e arruolabile. Come rivelato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il centrocampista della Lazio farà la spola fra Italia e Spagna per tenere sotto controllo i miglioramenti clinici. Una volta accertata la guarigione, potrà iniziare la riatletizzazione, che dovrebbe portarlo ad essere a disposizione di Gattuso nel minor tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Nella giornata di ieri (26 maggio) Danilo Cataldi si è operato pe risolvere il problema di pubalgia che lo ha afflitto per larghi tratti di questa stagione. L’intervento chirurgico è avvenuto a Barcellona. L’obiettivo del centrocampista biancoceleste è tornare in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma il prossimo 16 agosto. Lo stesso Danilo ha confermato sui social che l’operazione è stata un successo: “Intervento andato, tutto ok!”.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – Danilo Cataldi è stato costretto a saltare la parte decisiva della stagione a causa della pubalgia. Prima di lui erano già stati costretti ad operarsi sia Zaccagni che Rovella per risolvere il problema e oggi toccherà anche al centrocampista che sarà operato a Barcellona

AGGIORNAMENTO 12 MAGGIO – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella seduta si allenamento di ieri Danilo Cataldi ha dato forfait a causa della solita pubalgia che lo tormenta da tempo. Condizioni non ottimali per lui.

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 21:02 – La Lazio, tramite un comunicato, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Cataldi: “Il calciatore Danilo Cataldi ha invece svolto lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori”.

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 10:39 – Cataldi a forte rischio per la gara di campionato con l’Inter. Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, le condizioni del centrocampista biancoceleste preoccupano il tecnico e lo staff. La speranza è quella di avere nuovamente a disposizione il calciatore per la finale del 13 maggio.

AGGIORNAMENTO 29 APRILE – La Lazio, prima della sfida con l’Udinese, aveva parlato di sindrome influenzale per Cataldi, e la febbre c’era anche ieri. Il centrocampista non l’aveva ancora smaltita ma ora, però, il timore è per una sospetta pubalgia. Così Sarri dopo il match con i friulani: “Lui (Cataldi, ndr) ha qualche problema in più rispetto a Gila e Zaccagni, vediamo se può recuperare», ha detto in riferimento alla finale di Coppa Italia”.

AGGIORNAMENTO 28 APRILE – Difficile dire se sia stato sottovalutato il problema, se non si sia mai trattato di influenza o se Cataldi sia peggiorato nelle ultime ore. Quel che è certo è che non si tratta di un problema da poco, che permetterà al regista di rientrare immediatamente. Bisognerà aspettare e approfondire, per capire quando potrà davvero tornare a disposizione.

Le parole di Sarri in conferenza stampa, avevano acceso l’allarme sulle sue condizioni subito dopo Lazio Udinese.

“Cataldi ha qualche problema in più, vediamo se può recuperare”, aveva detto il tecnico. Secondo Il Corriere dello Sport, il regista soffre di altri problemi, che ancora non sono stati comunicati. Le sue condizioni potrebbero essere in dubbio per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, del prossimo 13 maggio. Nei prossimi giorni si saprà di più.

AGGIORNAMENTO 27 APRILE – A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Sindrome influenzale per Cataldi”.

AGGIORNAMENTO 31 MARZO – Come riportato da Il Corriere dello Sport, Cataldi ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di oggi. Il regista si era infortunato al polpaccio contro il Sassuolo e punta alla convocazione per la sfida col Parma, in programma sabato 4 aprile.

AGGIORNAMENTO 29 MARZO – Alla ripresa degli allenamenti, in programma per lunedì 30 marzo, dovrebbe esserci anche Danilo Cataldi, che ha smaltito l’infortunio al polpaccio ed è pronto per tornare a svolgere parte del lavoro con il gruppo.

AGGIORNAMENTO 24 MARZO – Non ha sfigurato, nel momento di emergenza, Patric, nel ruolo per lui quasi inedito di regista. La soluzione tampone pensata da Sarri, però, era appunto legata a uno scenario emergenziale, in casa Lazio. Ora che Cataldi si avvicina al rientro, le gerarchie torneranno a cambiare.

Secondo il Corriere dello Sport, il regista biancoceleste ha quasi risolto la distrazione al polpaccio rimediata contro il Sassuolo. Lo staff medico è convinto di poter riconsegnare il centrocampista a Sarri durante la sosta, per permettergli di preparare la gara in programma sabato 4 aprile, contro il Parma.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO – Come scrive il CdS questa mattina, Danilo Cataldi con ogni probabilità contro il Milan non sarà della sfida. Il centrocampista è vittima di un lieve stiramento al polpaccio che lo obbligherà al riposo.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO – Come spiega il Corriere dello Sport, si spera che il centrocampista si sia fermato in tempo e che venga esclusa una lesione al polpaccio sinistro, che lo terrebbe fuori per almeno tre settimane. Una risposta definitiva arriverà soltanto dopo i controlli di oggi.

E’ durata meno di un tempo la gara di Cataldi contro il Sassuolo. Il centrocampista biancoceleste, infatti, è dovuto uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare, più precisamente per un indurimento al polpaccio. L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, verranno stabiliti dopo gli esami strumentali ai quali verrà sottoposto il calciatore.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP