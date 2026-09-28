Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà

Fisayo Dele-Bashiru è stato sostituito nel match contro il Bologna a causa di un infortunio: le sue condizioni, gli esiti degli esami strumentali e i tempi di recupero previsti per il rientro del centrocampista nigeriano.

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Infortunio Dele-Bashiru: gli aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 28 SETTEMBRE – Si avvicina il rientro per Dele-Bashiru, come rivelato da Gennaro Gattuso nel post partita di Lazio Arezzo: “Dele sta bene, la prossima settimana rientra coi compagni”. Probabile quindi una convocazione del nigeriano contro il Monza.

AGGIORNAMENTO 24 SETTEMBRE – Dele-Bashiru è pronto a tornare in gruppo. Il nigeriano tornerà a disposizione di Gattuso, regalando alla Lazio una soluzione in più a centrocampo. Contro il Monza sarà tra i convocati.

AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE – Come riportato da Il Messaggero questa mattina, Fisayo Dele-Bashiru è destinato al rientro. Ha già recuperato e sarà pronto in vista della ripresa del campionato, dopo la lunga sosta.

AGGIORNAMENTO 13 SETTEMBRE – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dele Bashiru potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Venezia. Sarà fatto un tentativo in settimana per reintegrarlo in gruppo, altrimenti tornerà dopo la sosta.

AGGIORNAMENTO 10 SETTEMBRE – Corre con i compagni verso il recupero Dele-Bashiru. Come riportato da il Messaggero, lo stop che ha fermato il nigeriano sta per essere lasciato definitivamente alle spalle e il numero 7 è pronto per tornare a disposizione di mister Gattuso, alle prese con l’emergenza a centrocampo, già a partire dalla sfida contro il Milan.

AGGIORNAMENTO 8 SETTEMBRE – Dele-Bashiru va verso il recupero. Come riportato da Il Messaggero nei prossimi giorni, il nigeriano dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni per provare a tornare disponibile per la partita di campionato sabato contro il Milan all’Olimpico. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per il suo rientro.

AGGIORNAMENTO 27 AGOSTO – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, lo stop di Dele-Bashiru sarà di circa 20 giorni. Sottopostosi agli esami strumentali, il nigeriano ha riportato una lesione di primo grado. Salterà certamente la sfida contro il Genoa.

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO – Fermatosi nella prima di campionato contro il Bologna, si temono due o tre settimane di stop per Dele-Bashiru. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si teme uno stiramento al flessore per lui. Solo gli esami strumentali, previsti oggi, potranno dire con chiarezza l’entità dell’infortunio.

AGGIORNAMENTO 27 MARZO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che Dele Bashiru dovrebbe recuperare in tempo per la sfida col Torino dal problema alla caviglia. Le sensazioni, secondo il quotidiano in edicola oggi, resterebbero positive, ma molto dipenderà da come il suo fisico reagirà alle prossime sessioni d’allenamento.

AGGIORNAMENTO 26 MARZO – Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio sta valutando le possibilità di Dele-Bashiru di tornare disponibile in vista del match con il Torino. Il nigeriano nei giorni scorsi aveva avvertito ancora un fastidio alla caviglia. Se non dovesse farcela per il campo, si confida comunque di averlo in panchina come opzione in più per il centrocampo, anche considerata la squalifica di Vecino.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO – Manca sempre meno al ritorno in campo di Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio ha giocato qualche minuto col Viktoria Plzen, ma il problema alla caviglia gli ha impedito di essere convocato col Bologna. Adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano avrebbe seguito una tabella di marcia per recuperare in questa sosta e punta il Torino. Baroni spera di ritrovarlo per poter allargare le rotazioni a centrocampo.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO – Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si avvicina il rientro di Fisayo Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio è fuori da circa tre settimane, ma è tornato a lavorare a Formello. Baroni non si è sentito di forzare il suo rientro con l’Udinese, ma le sensazioni in vista del ritorno col Viktoria Plzen sono positive.

AGGIORNAMENTO 23 FEBBRAIO – Dele-Bashiru si è fermato durante il match col Venezia per una distorsione alla caviglia. Il centrocampista si sottoporrà a degli accertamenti.

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