Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha reso noto che Alessio Furlanetto si è sottoposto a un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Di seguito il comunicato sulle sue condizioni.

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Infortunio Furlanetto: tutte le ultime sulle condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 1 LUGLIO 2026 – “La S.S. Lazio comunica che l’atleta Alessio Furlanetto è stato sottoposto questa mattina, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L’intervento, eseguito con successo dall’équipe del Professor Francesco Franceschi, ha inoltre evidenziato l’assenza di lesioni a carico dei menischi.

Il percorso riabilitativo avrà inizio immediatamente presso il Lazio Lab del Training Center di Formello”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:52 – La Lazio ha appena diramato un comunicato sulle condizioni di Furlanetto: “A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Durante l’allenamento Alessio Furlanetto ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici per definirne la prognosi”.

AGGIORNAMENTO 7:51 – Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, anche Furlanetto si è fermato a causa della rottura del legamento crociato. Salgono a 43 gli infortuni stagionali, un numero enorme da inizio stagione. La Lazio, per questa ragione, ha contattato lo svincolato Berardi per la porta, ma il problema principale è legato al regolamento: non si possono tesserare calciatori, seppur svincolati, oltre il termine ultimo del 31 marzo. Per aggirare questo ostacolo, la società ha pensato di chiedere una deroga motivata dal doppio infortunio nello stesso ruolo: Provedel prima e Furlanetto poi. Tuttavia, da Formello, non trapelano sensazioni positive: se così sarà, bisognerà optare per una soluzione interna.

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