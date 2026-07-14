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Isaksen ritrova la Lazio ma l’infortunio è ancora lungo: quando può tornare

Published

3 ore ago

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Infortunio Isaksen Lazio

Gestione dell’infortunio tutt’altro che semplice per Gustav Isaksen che a causa della pubalgia non ha potuto dare appieno il proprio contributo alla causa della Lazio durante il rush finale della scorsa stagione, Gennaro Gattuso è pronto ad aspettarlo ma il suo ritorno in campo non sembra essere dei più brevi.

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Lazio, infortunio Isaksen: ecco quando può tornare

Durante il secondo giorno di ritiro a Formello, l’attaccante danese è tornato a salutare i propri compagni. Niente allenamento, però, per Isaksen che proprio quest’estate ha scelto di operarsi per togliersi i problemi fisici relativi alla pubalgia. Questo non permetterà dunque al classe 2001 di essere già in piena condizione durante le prime uscite stagioni. Ad oggi il rientro di Isaksen dopo la prima sosta del campionato prevista per metà settembre.

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