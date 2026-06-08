Isaksen davanti a un bivio: la pubalgia lo tormenta, deve decidere se operarsi o no

Gustav Isaksen, al termine di una stagione non esaltante, si è infortunato con la Danimarca nel ritiro della sua Nazionale: l’esterno biancoceleste ha lasciato i suoi compagni e ha fatto ritorno a casa per una sospetta pubalgia; scopriamo quali sono le sue condizioni.

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Infortunio Isaksen: tutti gli aggiornamenti e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO 2026 – Un’altra estate in salita per Gustav Isaksen. Lo scorso anno fu la mononucleosi, questo si apre con la pubalgia. Dilemmi sullo stato di salute, sulle scelte cliniche migliori da fare, sul dubbio amletico a cui dare risposta quanto prima: operazione sì o no? La Lazio, visti anche i precedenti di Zaccagni e Rovella, spinge per l’operazione, ma è chiaro che deve attendere anche le riflessioni dell’esterno danese. E’ molto importante il fattore tempo; tra i rebus c’è anche quello relativo al dove operarsi.

Cataldi ha giocato d’anticipo, sottoponendosi a intervento a Barcellona dal professor Cugat a fine stagione. Protocollo riabilitativo già partito a Formello come garanzia di presenza per la prossima stagione. Anche Isaksen dovrebbe/potrebbe fare così, al netto delle sfumature e delle differenze tra i due casi. Giocare d’anticipo sarebbe fondamentale, oltre che auspicabile. Gattuso attende una decisione, la Lazio anche. Il danese, soprattutto se Cancellieri partirà, sarà chiamato a una stagione di sforzi e straordinari; per questo servirà al meglio della condizione.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2026 – Il Messaggero riporta aggiornamenti sulla pubalgia di Isaksen. Il calciatore avrebbe deciso di sottoporsi all’intervento per risolvere la sindrome che lo affligge da tempo. L’operazione dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di consentirgli di essere pienamente disponibile per l’inizio del ritiro estivo, previsto in data 13 luglio. La Lazio preferirebbe che l’intervento venisse effettuato a Roma, vicino alla sua sede, ma la decisione definitiva spetta ancora al giocatore. Quello del danese è il quarto caso di pubalgia registrato in casa biancoceleste, in una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Anche Zaccagni e Rovella stanno proseguendo il recupero in Italia, mentre Cataldi si è recato a Barcellona per cure specifiche.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO 2026 – Come riportato da Il Corriere dello Sport questa mattina, il problema che ha costretto Isaksen a fermarsi in nazionale è il medesimo che ha già colpito in stagione Zaccagni, Cataldi e Rovella: la pubalgia. Come evidenziato dal quotidiano nei precedenti tre casi è stato necessario ricorrere all’operazione per porre fine al problema e dunque si teme possa essere questo lo scenario anche in questa circostanza.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2026 – Il portale danese TVMidtvest ha spiegato che l’esterno della Lazio si è infortunato con la Danimarca, per questo ha lasciato il ritiro della sua Nazionale e salterà le due amichevoli di giugno contro la Repubblica Democratica del Congo (il 3) e l’Ucraina (il 7). L’entità del problema è ancora da valutare.

AGGIORNAMENTO UFFICIALE – “Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Probabili tre settimane di stop, 2025 finito.

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Isaksen sarà sottoposto a controlli oggi, va scongiurato un nuovo stop muscolare. Sarri domenica s’è augurato di ritrovarlo in settimana pronto, non era apparso molto preoccupato. Ieri c’era più incertezza, solo nelle prossime ore si conoscerà la verità. Il danese ha lamentato un fastidio agli adduttori, dal gol è passato allo sconforto. saksen spera di non doversi fermare, uno stiramento da 20 giorni metterebbe a rischio il finale di anno, lo costringerebbe a tornare a gennaio. Aveva sofferto tanto in estate, soprattutto per rilanciarsi.

Redazione Lazionews.eu

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