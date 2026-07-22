Allarme Nuno Tavares: il ginocchio torna a fare paura, Gattuso preoccupato

Nuno Tavares era tra gli indisponibili, causa infortunio, nella prima amichevole giocata dalla Lazio contro la Primavera, e vinta per 3-1; il ginocchio è tornato a dare fastidio, in particolare un’infiammazione che tormenta il portoghese da tempo. Ecco le sue condizioni.

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Infortunio Nuno Tavares: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del portoghese

Un’infiammazione che è tornata a dare fastidio al ginocchio di Nuno Tavares e che lo ha inserito tra gli indisponibili per la prima sfida amichevole contro la Primavera nel ritiro di Formello. Un problema da monitorare con attenzione, ha riferito Gattuso, e che già in passato aveva creato non pochi problemi al terzino lusitano. Nel 2024, infatti, aveva saltato gli impegni con la sua Nazionale.

Nei prossimi giorni l’ex Arsenal verrà rivalutato dallo staff medico biancoceleste, che mira a evitare qualsiasi rischio associato a un recupero troppo frettoloso. Dopo il giorno di riposo, concesso da Gattuso, la Lazio torna ad allenarsi: l’obiettivo del tecnico biancoceleste è quello di recuperare quanto prima tutti gli indisponibili.

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