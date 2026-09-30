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Infortunio Przyborek, nuovo stop per il centrocampista polacco
Il giovane centrocampista polacco Adrian Przyborek non ha trovato ancora spazio nella Lazio di Gattuso: ora il nuovo infortunio potrebbe rallentarne ulteriormente l’inserimento. Come sta il calciatore biancoceleste?
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Infortunio Przyborek: condizioni, tempi di recupero e tutti gli aggiornamenti
Non è ancora riuscito ad esordire con la Lazio di Gattuso Adrian Przyborek. Il classe 2007 ha giocato appena 8 minuti contro il Pisa da quando veste biancoceleste. I problemi fisici non hanno aiutato l’inserimento in squadra.
Il club capitolino ha diramato un comunicato in cui spiega la situazione dei vari calciatori infortunati. Per il centrocampista polacco è stato evidenziato un affaticamento muscolare e uno stop precauzionale per evitare di peggiorare la situazione.
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